Суд требует взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд рублей

Бизнесмен уверяет, что у него не таких денег.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Дело рассматривал Арбитражный суд Московской области. С Павла Грудинина изначально требовали больше двух миллиардов рублей. Поводом для разбирательств стал инцидент, которому уже более десяти лет. Бизнесмен передал два участка совхозной территории компании как оплата за долю в бизнесе. Позже выяснилось, что обмен абсолютно невыгодный, так как стоимость земли выше доли почти в 40 раз. Ущерб понес не только совхоз, но и его участники.

Напоминаем, что среди истцов выступила бывшая жена Павла Грудинина. Бизнесмен в свою очередь не понимает, как ему выплачивать деньги, так как у него нет миллиарда рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Московский суд признал решение КПРФ передать мандат Грудинину незаконным. Решение президиума ЦК КПРФ о передаче вакантного мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину признан неправомерным.