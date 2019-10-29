Дмитрий Тарасов рассказал об отношении к Путину и религии

Экс-футболист признал, что ему нравится президент почти все, что он делает для страны.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов в эфире программы «Всему Головин» на YouTube. Он отметил, что есть моменты, которые его не устраивают, но в целом Владимир Путин его устраивает. Тарасов даже признался ему в любви и отказался критиковать главу России. Футболист не считает, что президент виноват во всех бедах.

Игрок также порассуждал о религии. Он считает, что нет ничего плохого в том, что в стране строят новые храмы.

«Я часто хожу, каждую неделю. Мне нравится, когда я проезжаю и вижу новые храмы, мне от этого кайфово»,

— поделился Тарасов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова решилась на раздел имущества с Тарасовым. Певица напомнила, что имеет на это право спустя три года после развода – время еще есть. Такую возможность певица терять не хочет, о чем она намекнула совсем недавно.