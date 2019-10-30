Умерла самая старая жительница России

Умершая женщина была, вероятно, самой возрастной на планете за всю историю. Фото: https://pixabay.com

Умершая женщина была, вероятно, самой возрастной на планете за всю историю. Фото: https://pixabay.com

Танзиля Бесимбеева, проживавшая в населенном пункте Алча в Астраханской области, скончалась в возрасте 124 лет.

О том, что старейшая россиянка скончалась, стало известно в среду, 30 октября. Согласно документам, Танзиля Бесимбеева была старше самой старой женщины на планете. Однако официально, в Книге рекордов Гиннесса, зафиксировано, что старейшая женщина Земли — 116-летняя японка Канэ Танака. Предыдущей рекордсменкой была француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня.

При этом соответствующая запись о самой пожилой жительнице Российской Федерации сделана в Книге рекордов России. Там же указан документально подтвержденный возраст Танзили — 124 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский телеведущий Владимир Соловьев попа в Книгу рекордов Гиннесса.