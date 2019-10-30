Семак рассказал о Луневе и Осорио

Семак рассказал о Луневе и Осорио
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК Зенит

Он объяснил, почему первый не вышел на поле, и останется ли второй в команде.

Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал после того, как его подопечные победили «Томь» со счетом 4:0. Он похвалил игроков и отметил, что выпустил на поле тех, кто засиделся на скамейке запасных.

Лунев не попал в заявку по медицинским показателям. Спортивный специалист надеется, что небольшой перерыв позволит ему прийти в себя.

«Завтра посмотрим, поможет ли ему эта пауза. Надеюсь, что мы справимся консервативным методом»,

— отметил Семак.

Также главный тренер «сине-бело-голубых» ответил по поводу контракта с Осорио. Он просит задавать все вопросы юристам и генеральному директору. Иностранец же заверил в интервью, что хочет остаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России. Соперники так и не смогли забить ни одного гола. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых».

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