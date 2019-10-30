СКА победил «Витязь» со счетом 3:2

Наконец петербургская команда начала радовать своих болельщиков победами.

Встреча состоялась 30 октября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На лед вышли петербургская и подольская команды. От СКА в первую пятерку попали Ткачев, Лехтеря, Барабанов, Дыбленко, Зуб. Во второй сыграли: Кагарлицкий, Швец-Роговой, Бурдасов, Зубарев, Рундблад. В составе третьей пятерки были Карпов, Кемппайнен, Плотников, Рукавишников, Белов. В последней — Якупов, Каблуков, Кетов, Земченок, Галенюк.

Счет открыли хоккеисты «Витязя» в самом начале игры, СКА сравнял счет еще до конца первого периода. Во втором случилась примерно такая же история. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Петербуржцам удалось выиграть по буллитам.

Сейчас СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в запасе 30 очков после 25 матчей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Знарок: «Родство» с игроками СКА мне не помогает обыгрывать эту команду».