Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Петр Чернышев вместе с Татьяной Навкой исполнили главные роли в постановке. Фото: пресс-служба спектакля "Руслан и Людмила"

Петр Чернышев вместе с Татьяной Навкой исполнили главные роли в постановке. Фото: пресс-служба спектакля "Руслан и Людмила"

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время вышел на лед, выступив в Санкт-Петербурге.

Петр принял участие в новой постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила», который спортсменка привезла в Северную столицу. Выступление фигуриста на льду СК «Юбилейный» было безукоризненным и, более того, после завершения представления Чернышев появился на льду, чтобы сделать общее фото.

Однако на пресс-конференцию с журналистами супруг Анастасии Заворотнюк не остался, спешно удалившись. Татьяна Навка в беседе с представителями СМИ отметила, что самочувствие фигуриста в порядке, и он готов к работе.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что, по словам друга семьи Заворотнюк, звезда «Моей прекрасной няни» находится в сознании и серьезно настроена победить болезнь.