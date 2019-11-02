Бульдозер разровнял останки детской площадки в Петроградском районе

Бульдозер разровнял останки детской площадки в Петроградском районе
Бульдозер снес площадку. Фото: Pixabay

Накануне вечером, 1 ноября, в ЖК «Царская столица» до конца снесли детскую площадку. Со слов местных жителей, это связано с продажей бизнес-центра, находящегося рядом, Северо-Западному таможенному управлению

К площадке прибыл бульдозер, который сравнял ее с землей. Как сообщает Neva.Today, жители уверены, что на месте будет организована парковка для автомобилей.

Несколько дней назад недалеко от комплекса появилось объявление о продаже бизнес-центра таможенному управлению. В результате чего детская площадка и часть аллеи отошли к ведомству, хотя вопросы межевания на повестку общего собрания собственников не выносились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о детской площадке в Петербурге, которая не соответствует нормам. Речь идет о игровой зоне в торговом комплексе «Тетрис».

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Бульдозер разровнял останки детской площадки в Петроградском районе
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