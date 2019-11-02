Автоледи на легковушке подрезала Fiat при съезде на Дунайский путепровод

В субботу, 2 ноября, при съезде на Дунайский путепровод произошло столкновение иномарок. Участниками аварии стали автомобили марки Honda CR-V и Fiat.

Со слов свидетелей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», женщина, управляющая автомобилем Honda CR-V решила перестроиться со второго ряда, но забыла удостовериться в безопасности маневра, в результате чего врезалась в другого участника.

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что легковушки заблокировали съезд.

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