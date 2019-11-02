Армейцы забили первый гол в матче с «Зенитом»

Счет 0:1, но еще есть время, чтобы все исправить. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Счет 0:1, но еще есть время, чтобы все исправить. Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу соперников.

Встреча проходит сегодня, 2 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в рамках 15-го тура Россикйской премьер-лиги. На поле вышли ЦСКА и «Зенит» – кажется, этого матча с нетерпением ждали не только футболисты, но и болельщики. Сейчас на трибунах собралось огромное количество людей, которые пришли поддержать любимые команды. Пока что «сине-бело-голубые» не сильно радуют своих фанатов – первый тайм позади, а преимущество уже за ЦСКА. Гол успел забил Никола Влашич на 46-й минуте – петербургские футболисты пропустили мяч в добавленное время, так как, видимо, устали. При этом большую часто времени владели мячом игроки «Зенита».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Зенита» встретили команду фаер-шоу. В поддержку «Зенита» фанаты зажигали красные, фиолетовые и синие шашки, а также активно приветствовали футболистов вувузелами.