«Зенит» сравнял счет в матче с ЦСКА

Второй тайм подходит к концу со счетом 1:1. Выявить победителя не так-то просто.

Встреча проходит сегодня, 2 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках 15-го матча Российской премьер-лиги. На поле вышли ЦСКА и «Зенит» – позади полноценный один тайм, а также подходящий к концу второй. Первый завершился со счетом 0:1 – гол забил армеец Никола Влашич, который застал «сине-бело-голубых» врасплох. К счастью, футболисты «Зенита» не заставили себя долго ждать – ответный гол был забит на 73-й минуте, его автором стал Александр Ерохин. Он сравнял счет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Радимов считает, что Кокорин может стать «шикарным усилением» для «Зенита». После выхода из тюрьмы по условно-досрочному освобождению Александр Кокорин приступил к тренировкам с основным составом «Зенита». Однако выходить на поле в текущем сезоне футболисту запретили.