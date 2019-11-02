«Нафтогаз» требует у «Газпрома» 12 млрд долларов

Компания направила встречный иск против российской компании.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости, цитируя слова исполнительного директора иностранной компании Юрия Витренко. Он заявил, что первым иск подал «Газпром» (еще 18 апреля 2018 года), а действия «Нафтогаза» – это защита. Представитель «Нафтогаза» надеется уладить разногласия и получить три миллиарда долларов уже в следующем году. Дело должен рассмотреть Стокгольмский арбитраж. Витренко рассчитывает, что вопрос решится к 2021 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иностранную технику «Газпрома» отключили через спутник, известно кто. Стало известно, что еще в 2012 году компания LMF, базирующаяся в Австрии, удаленно отключила «Газпрому» мобильные компрессорные станции (МКС).