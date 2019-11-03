Экс-арбитр ФИФА раскритиковал судейство в матче «Зенит» — ЦСКА

Напомним, 2 ноября на «Газпром Арене» прошел матч между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА». Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Напомним, 2 ноября на «Газпром Арене» прошел матч между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА». Фото: https://twitter.com/zenit_spb

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА.

По его мнению, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.

«В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было. А если увидел, но ничего не сделал, значит, испугался удалять на седьмой минуте. Это бывает, когда, как говорится, не хватило духа. В концовке был точно такой же эпизод, хамский. Это подчёркивает, что судья несправедливо относится к участникам матча», — отметил Хусаинов, сообщает ТАСС.

Он добавил, что полузащитник ЦСКА Яка Бийол был удалён незаслуженно.

Напомним, 2 ноября на «Газпром Арене» прошел матч между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА». Счет открыли армейцы под конец первого тайма – автором гола стал Никола Влашич. «Зенит» сравнял счет во втором тайме – гол забил Александр Ерохин, вышедший на замену. Матч закончился со счетом 1:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщики сине-бело-голубых приветствовали появление команды на дороге к «Газпром Арене», в прямом смысле, зажигательным шоу. В официальном twitter-аккаунте петербургского клуба опубликовали впечатляющее видео «приема» фанатами хозяев матча.