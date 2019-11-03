Ученые нашли самое безжизненное место на Земле

Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Дневные зимние температуры там обычно превышают +45°C.Фото: Pixabay

Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.

В ходе исследования ученые смогли доказать невозможность существования каких-либо бактерий в долине Даллол в Эфиопии, сообщает Nature Ecology & Evolution.

Эта долина является одним из самых жарких мест на Земле. Вода в озерах этой вулканической долины очень соленая и насыщенная магнием, поэтому ее температура достигает 108 градусов Цельсия. Дневные зимние температуры там обычно превышают +45°C.

Ученые доказали невозможность существования в такой среде каких-либо живых организмов, несмотря на наличие воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что учёные обнаружили алмазы, которые «помнят» как Земля столкнулась с Луной. Древний резервуар магмы в глубине Земли, который может быть немногим моложе Луны, обнаружили ученые Австралийского национального университета при помощи алмазов.

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