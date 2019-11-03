Андрей Кузьменко: «Все матчи будут от ножа»

Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3 Б).

«Сегодня мы вели 2:0, но игра быстро перевернулась. У Риги команда очень хорошая, как и все остальные. Но это же интереснее – все матчи будут от ножа, упорные»,- рассказал хоккеист, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, 3 ноября СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б). Исход матч решился в послематчевой серии буллитов. Решающий буллит исполнил нападающий Кирилл Марченко. В матче в составе СКА также отличились Антон Бурдасов, Александр Барабанов и Андрей Кузьменко. В конце второго периода СКА воспользовались большинством и сравняли счет. Автором заброшенной шайбы стал Андрей Кузьменко.

Матч проходил в Ледовом дворце.

Следующий матч состоится 13 ноября. СКА сыграет с «Амуром».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3 Б).