Пожарные больше часа тушили горящий грузовик возле поселка Лисий нос

Пожарные больше часа тушили горящий грузовик возле поселка Лисий нос
Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших уточняются. Фото: Pixabay

В Приморском районе Ленобласти пожарные потушили полыхающее транспортное средство. Все произошло в ночь на понедельник, 4 ноября, возле поселка Лисий нос.

Соответствующий сигнал поступил спасателям в 21:45. На 25 километре Приморского шоссе горел автомобиль марки ГАЗ-3310 Валдай.

Как сообщили в Гласном управлении МЧС России по области, к месту происшествия были направлены девять сотрудников на двух единицах спецтехники. Пламя тушили больше часа. Огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание к 00:03.

В грузовике больше всего пострадали моторный отсек и кабина. Причины возгорания выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей парной. Пожарные тушили ее в Волхове.

грузовик ГУ МЧС России по Ленобласти пожар
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