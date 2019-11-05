Почти 30 тысяч жителей Ленобласти отметили День народного единства

В Ленобласти отметили День народного единства. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти отметили День народного единства. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области около 29 тысяч человек приняли участие в празднике, посвященном Дню народного единства, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Для ленинградцев устроили праздничные концерты, представления, фестивали национальных культур, различные ярмарки и мастер-классы, а также молодежные акции. День народного единства отметили представители порядка 140 национальностей.

Праздник объединил представителей различных религий, а также людей с разным происхождением и статусом. Все это необходимо для достижения стабильного мира между людьми, который является общей целью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в БКЗ «Октябрьский» отметили День народного единства.