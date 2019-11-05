Почти 30 тысяч жителей Ленобласти отметили День народного единства

Почти 30 тысяч жителей Ленобласти отметили День народного единства
В Ленобласти отметили День народного единства. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области около 29 тысяч человек приняли участие в празднике, посвященном Дню народного единства, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Для ленинградцев устроили праздничные концерты, представления, фестивали национальных культур, различные ярмарки и мастер-классы, а также молодежные акции. День народного единства отметили представители порядка 140 национальностей.

Праздник объединил представителей различных религий, а также людей с разным происхождением и статусом. Все это необходимо для достижения стабильного мира между людьми, который является общей целью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в БКЗ «Октябрьский» отметили День народного единства.

день народного единства ленобласть праздник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме предложили ограничить разрешения на такси
Ученые нашли связь между верой в демонов и смертельными эпидемиями
В Выборге за полчаса потушили бытовку
Названа страна с самым быстрым ростом экономики
Почти 30 тысяч жителей Ленобласти отметили День народного единства
Медики назвали способы компенсации недостатка солнечного света
Эксперты рассказали об опасности недосыпа
Японский офис Microsoft на месяц перешел на четырехдневку