Потребители выбрали лучших строителей, риэлторов и банкиров

За время проведения конкурса "Доверие потребителя" около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.. Фото: pixabay.com

За время проведения конкурса "Доверие потребителя" около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.. Фото: pixabay.com

На Ярмарке недвижимости 1-3 ноября прошло интерактивное голосование XII конкурса «Доверие потребителя» в трех номинациях. Проголосовать за агентство недвижимости, ипотечный банк и застройщика могли только посетители и участники выставки, и каждый – только один раз. Голосование проходило на стенде Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, инициатора и организатора конкурса.

На выставке за полуфиналистов конкурса (по 10 в каждой номинации) было отдано более 300 голосов. Они были суммированы с результатами интернет-голосования. Оно проходило с 14 мая по 30 сентября на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте bsn.ru, соорганизатора конкурса, Большого Сервера Недвижимости. За это время около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.

По итогам офлайн-голосования следующие компании из трех номинаций выходят в финал.

Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»:

Вариант

Итака

Магазин квартир

Мир недвижимости

Хочу квартиру

Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области»:

Bonava

Главстрой-СПб

Северный город (группа RBI)

SetlGroup

СПб Реновация

Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области»:

Банк Санкт-Петербург

ВТБ

РОСБАНК ДОМ

Россельхозбанк

Сбербанк России

Следующий этап конкурса – экспертное голосование, которое пройдет 22 ноября в Зале Ученого совета СПбГАСУ.

Финалисты всех 11 номинаций выступят с презентациями своих проектов и компаний и ответят на вопросы экспертов. Победители будут названы на церемонии награждения 6 декабря в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса «Доверие потребителя»