Потребители выбрали лучших строителей, риэлторов и банкиров

На Ярмарке недвижимости 1-3 ноября прошло интерактивное голосование XII конкурса «Доверие потребителя» в трех номинациях. Проголосовать за агентство недвижимости, ипотечный банк и застройщика могли только посетители и участники выставки, и каждый – только один раз. Голосование проходило на стенде Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, инициатора и организатора конкурса.
На выставке за полуфиналистов конкурса (по 10 в каждой номинации) было отдано более 300 голосов. Они были суммированы с результатами интернет-голосования. Оно проходило с 14 мая по 30 сентября на официальном сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте bsn.ru, соорганизатора конкурса, Большого Сервера Недвижимости. За это время около 25 000 уникальных пользователей заходили на сайт doveriekonkurs.ru и просматривали реестры участников конкурса, из них проголосовали около 15 000.
По итогам офлайн-голосования следующие компании из трех номинаций выходят в финал.
Номинация «Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»:
Вариант
Итака
Магазин квартир
Мир недвижимости
Хочу квартиру
Номинация «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области»:
Bonava
Главстрой-СПб
Северный город (группа RBI)
SetlGroup
СПб Реновация
Номинация «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области»:
Банк Санкт-Петербург
ВТБ
РОСБАНК ДОМ
Россельхозбанк
Сбербанк России
Следующий этап конкурса – экспертное голосование, которое пройдет 22 ноября в Зале Ученого совета СПбГАСУ.
Финалисты всех 11 номинаций выступят с презентациями своих проектов и компаний и ответят на вопросы экспертов. Победители будут названы на церемонии награждения 6 декабря в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.
Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса «Доверие потребителя»