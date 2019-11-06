Ученые рассказали, как избежать преждевременной смерти

Ученые проанализировали 14 исследований, в которых участвовали более 230 тыс. человек в возрасте от 5,5 до 35 лет. Фото: Pixabay

Ученые проанализировали 14 исследований, в которых участвовали более 230 тыс. человек в возрасте от 5,5 до 35 лет. Фото: Pixabay

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что бег любой продолжительности снижает риск преждевременной смерти.

Как сообщает British Journal of Sports Medicine, ученые проанализировали 14 исследований, в которых участвовали более 230 тыс. человек в возрасте от 5,5 до 35 лет. Результаты показали, что у бегунов вероятность смерти независимо от причины снижается на 27%.

Кроме того, оказалось, что при беговых нагрузках на 30% уменьшается риск смерти от сердечно-сосудистых болезней и на 23% — риск смерти от рака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что использование ночника во время сна может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заключение сделали ученые из японского Медуниверситета. Со слов специалистов, к развитию заболеваний сердца и инсульта может также привести свет от Луны или уличного фонаря. Они объясняют это тем, что свет через закрытые веки может снизить уровень мелатонина.