Россияне смогут брать в аренду iPhone

За пользование смарфонов на протяжении месяца придется заплатить от 3,9 тысяч в месяц.

Об этом стало известно 5 ноября. Обо всем сообщает РЕН ТВ. В России появится новая услуга – люди смогут брать смартфоны от Apple в аренду. Им предложат самые разные модели: iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max. Месяц пользования будет стоить от 3,9 тысяч рублей. Уточняется, что пользователь сможет раз в год менять бесплатно стекло, а также бесплатно менять телефон, если относился к нему бережно на протяжении долгого времени.

К слову, подобная услуга пользуется большой популярностью в Америке. Эксперты отмечают, что она порой стоит даже дешевле, чем в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple предупредила владельцев старых iPhone о возможных сбоях. Пользователи лишатся возможности выходить в интернет. Кроме того, проблемы возникнут и с определением местонахождения, если не установить новейшее программное обеспечение.