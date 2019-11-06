Роскачество поделилось результатами проверки ванильного зефира

Роскачество поделилось результатами проверки ванильного зефира
В зефире не нашли ничего опасного. Фото: Pixabay

На полках российских магазинов опасных образцов выявлено не было.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на Роскачество. В сообщении организации говорится, что зефир, продающийся в магазинах, не опасен и его можно смело покупать. Прежде чем прийти к такому выводу, эксперты проверили 26 популярных торговых марок. Зефир взяли как самый дешевый, так и дорогой. У некоторых из них нарушения выявили, но незначительные. Также ряд производителей забыли упомянуть те или иные ингредиенты. Самый популярный – диоксид серы, который является аллергеном. Информация о нем должна быть вынесена на этикетку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскачество обнаружило нарушения во всех пивных напитках. В результате первого этапа детального исследования продукцию торговых марок проверили по 27 показателям. Оказалось, что нарушения имеются во всех обязательных требованиях.

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Роскачество поделилось результатами проверки ванильного зефира