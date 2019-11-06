Депутат из Ленобласти предложил научить школьников писать жалобы и доносы

Депутат ЗакСобрания Ленобласти Владимир Петров обратился к министру просвещения Ольги Васильевой с предложением о вводе в школьную программу занятий, на которых детей научат составлять жалобы на нарушителей закона.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова депутата, школа должна научить подрастающее поколение базовым навыкам жизненной коммуникации. Петров попросил ввести предметы, на которых детей научат тому, с чем можно столкнуться во взрослой жизни. По его словам, выпускники имеют только «абстрактные знания в школьных предметах», и зачастую не могут отстоять свои права и интересы.

Детей должны научить правильно писать заявления и составлять жалобы, а также «сообщать о нарушении закона иными лицами».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил о необходимости ликвидации дефицита детсадов и школ.