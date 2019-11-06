К Ленинградским партийным архивам на день откроют удаленный доступ

Портал «Архивы Санкт-Петербурга» на день откроет бесплатный удаленный доступ к документам бывшего Ленинградского партийного архива. Ознакомиться с ними можно 7 ноября.

Открыть архив решено в честь Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Доступны документы будут с 00:01 до 23:59, сообщает архивный документ.

Для того, что просмотреть их, необходимо зарегистрироваться на портале «Архивы Санкт-Петербурга» до 23:00 6 ноября.

Затем войти в раздел «Просмотр дел и документов» и выбрать из предложенного списка учетные партийные документы Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). После чего войти в личный кабинет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга пообещали сохранить все материалы блокадного архива Дома радио.