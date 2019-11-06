Человечеству предрекли «неописуемые страдания» из-за климата

Десяток тысяч ученых из разных стран мира заявили, что в случае, если люди срочно не начнут решать проблему с выбросами углекислого газа, то человечество в любом случае постигнут «неописуемые страдания».

Как сообщает РИА Новости, специалисты сделали такие выводы, основываясь на информации, полученной в ходе 40 лет наблюдений. Данные содержат потребление энергии людьми, температуру поверхности земли, рост населения, темпы вырубки лесов, массу льдов на полюсах, а также ВВП и выбросы углекислого газа.

Один из авторов документа считает, что научные сотрудники выполнят моральный долг, предупредив население Земли о чрезвычайной ситуации с экологией. Ученые отмечают, что изменения в климате развиваются намного быстрее, чем ожидалось.

Для улучшения ситуации специалисты призывают заменить ископаемое топливо на другие источники энергии, ввести «налоги на углерод», сократить выбросы загрязнителей, остановить темпы обезлесения и потреблять меньше пищи животного происхождения.

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