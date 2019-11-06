Ирина Фатьянова возглавит штаб Навального в Петербурге

Ирина Фатьянова возглавит штаб Навального в Петербурге
Ирина Фатьянова - новый координатор петербургского штаба Навального. Фото: instagram.com/madamirma

Новым координатором петербургского штаба Алексея Навального назначена Ирина Фатьянова. В должность она вступит с 21 ноября.

Вакансия была открыта в начале октября 2019 года. На должность претендовали более 80 человек. Конкурс проходил в открытом режиме.

Как сообщает штаб Навального, Ирина Фатьянова — социолог по образованию. Около десяти лет она работала в сфере неформального образования и культуры. В том числе, участвовала в организации социальных, благотворительных и экологических проектов.

В 2019 году Ирина Фатьянова участвовала в муниципальных выборах. Она баллотировалась в совет МО «Смольнинское».

На посту Фатьянова сменит Александра Шуршева. Покинуть пост он решил после муниципальных выборов и выборов губернатора Петербурга. По завершению избирательной кампании штаб будет работать в новом направлении.

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