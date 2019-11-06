На месте старинной постройки на Двинской хотят построить восьмиэтажную

В Петербурге на Двинской улице, 6, хотят снести старинное здание и возвести вместо него жилую восьмиэтажку.

Этот вопрос будет обсуждаться сегодня, 6 ноября, на заседании Градостроительного совета Санкт-Петербурга. Компания ООО «АТОМ» выступает заказчиком проекта жилого дома высотой в восемь этажей, который выполнило архитектурное бюро «А.Лен». Предполагается, что площадь нового здания составит 29 тысяч квадратных метров. В доме смогут разместиться 388 жителей.

Отметим, что восточная часть лицевого корпуса дома, находящегося сегодня по адресу Двинская, 6, построена в дореволюционную эпоху. Затем, в 1929, с западной части здания и во дворе появились пристройки. Однако в официальной документации постройка датируется 1963 годом, сообщает АБН.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что правнук инженера Шухова предложил снести исторический центр Северной столицы.