Петербург вошел в десятку самых «новогодних» городов России

Дольше всего, на пять дней, туристы планируют отдохнуть на новогодние праздники в Петербурге и Карелии.Фото: Pixabay

Дольше всего, на пять дней, туристы планируют отдохнуть на новогодние праздники в Петербурге и Карелии.Фото: Pixabay

Стали известны самые популярные города России для празднования Нового года.

В первую десятку популярных городов для новогодних путешествий вошли Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг, Екатеринбург, Тверь и Калининград.

В список городов не попали курортные города Крыма и Краснодарского края, согласно данным Российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Список городов составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для отдыха туристами на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Туристы бронируют поездки на новогодних каникулах на период от 2 до 5 ночей и потратят на аренду жилья в российских городах от 1,6 до 16,3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего новогодний отдых 2019-2020 обойдется в Калининграде (в среднем 1,6 тысячи рублей), дороже всего — в Петрозаводске (в среднем 16,3 тысячи рублей).

Дольше всего, на пять дней, туристы планируют отдохнуть на новогодние праздники в Петербурге и Карелии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что появился список площадок для запуска фейерверков в Санкт-Петербурге на Новый год.