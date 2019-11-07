Изношенные дома предложили ремонтировать за счет россиян

В России на данный момент находится 25 млн кв. м таких домов.Фото: Pixabay

В России на данный момент находится 25 млн кв. м таких домов.Фото: Pixabay

В Министерстве строительства предложили оплачивать капремонт домов с уровнем износа более 70% за счет граждан, чтобы предотвратить их переход в аварийное состояние.

Здания с изношенностью более 70% Минстрой предлагает включить в региональные трехлетние подпрограммы капитального ремонта. Финансировать их предлагается, как и капремонт, за счет средств граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

Минстрой предлагает проводить только необходимые работы, которые позволят поддерживать безопасное для жильцов состояние домов, пока те не будут признаны аварийными.

В России на данный момент находится 25 млн кв. м таких домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комитет имущественных отношений Северной столицы сможет организовать и провести торги по продаже аварийных объектов жилищного фонда коммерческого использования.