Режиссер «Джокера» рассказал о судьбе соседки Софи

Многие посчитали, что Артур Флек убил ее, потому что девушка поступила с ним плохо.

Обо всем режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс рассказал IndieWire. Он отметил, что зрителей интересует судьба Софи – соседки Артура Флек. Они боялись, что девушка погибла от рук главного героя, но Филлипс уверяет, что Софи осталась жива.

«Он определенно не убил ее»,

— заявил режиссер.

Тодд Филлипс признался, что после эпизода, в котором Артура Флек мог убить Софи, она больше не появляется специально – для интриги. Зрители действительно подумали, что Джокер мог напасть на нее из-за разочарования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фильм «Джокер» выдвинут на рекордное количество номинаций. «Джокер», снятый Тоддом Филлипсом, бьет все рекорды и устанавливает новый – «Ла-ла-ленд» и «Титаник» получили в свое время только 14 номинаций. Лента поборется за победу в 16 номинациях из 24.