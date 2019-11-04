Фильм «Джокер» выдвинут на рекордное количество номинаций

Лента поборется за победу в 16 номинациях из 24.

Об этом стало известно 4 ноября. Обо всем сообщает Movieweb. «Джокер», снятый Тоддом Филлипсом, бьет все рекорды и устанавливает новый – «Ла-ла-ленд» и «Титаник» получили в свое время только 14 номинаций. Говорится, что картина может получить награду в категория от «лучшего фильма» до «лучшего монтажа».

Букмекеры сходятся во мнении, что фильм является одним из главных претендентов на победу, а Хоакин Феникс, по их мнению, может рассчитывать на звание лучшего актера. Компания Warner Bros убеждена, что «Джокер» сможет собрать миллиард долларов.

Напоминаем, что полный список претендентов составят к 13 января 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Джокер» заработал астрономическую прибыль в мире. Драма побила множество рекордов с момента ее дебюта в начале прошлого месяца.