Сломанный насос оставил без водоснабжения жителей Отрадного

Тимков отметил, что сейчас помощь горожанам оказывается силами ГУП "Леноблводоканала". Фото: pixabay.com

Тимков отметил, что сейчас помощь горожанам оказывается силами ГУП "Леноблводоканала". Фото: pixabay.com

Город Отрадное в Ленинградской области на два дня оказался без воды из-за поломки насоса советских времен.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, причиной коммунальной аварии стала поломка глубинного насоса первого подъема. Воду горожанам подают с перерывами. Однако власти региона отмечают, что отопление в Отрадном не отключали.

Необходимость ремонта старого насоса объясняется дороговизной покупки нового. Кроме того, замену придется ждать несколько месяцев. Сейчас жители Отрадного стабильно остаются без воды на несколько часов в день.

Ситуацию прокомментировал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков. Чиновник отметил, что водоканалы давно необходимо передать в ведение региона, потому что частные предприятия не в состоянии обеспечить надлежащее состояние важных объектов жизнеобеспечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Отрадном представили четыре новых судна.