Больше половины жителей России ходят на работу с ОРВИ

В этом году врача ни разу не посещали 41% опрошенных. Фото: pixabay

В этом году врача ни разу не посещали 41% опрошенных. Фото: pixabay

Две трети простудившихся россиян продолжают ходить на работу, отказываясь брать больничный. При этом почти половина заболевших россиян работают из дома.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на опрос портала «Здоровье Mail.ru», в этом году врача ни разу не посещали 41% опрошенных, 38% из респондентов были у врача не более четырех раз, а 13% — пять-шесть раз.

Большинство опрошенных (46%) получали медпомощь в государственных поликлиниках, 21% — в частных клиниках, а 33% — ходят в оба места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прививку от гриппа сделали всего 35% петербуржцев. Сейчас заболеваемость простудой и гриппом в Северной столице находится на неэпидемическом уровне. Групповые заболевания не были зафиксированы этой осенью.