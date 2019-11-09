В Instagram разразился скандал из-за снимка резиновой утки на фоне Освенцима

В социальной сети Instagram разразился скандал. Пользователей возмутил опубликованный снимок, на котором популярный блогер держит резиновую игрушку на фоне ворот бывшего концлагеря Освенцим.

Такая публикация, по мнению интернет-пользователей, неприемлема и оскорбительна. Юзеры также добавили, что делать такие снимки неуважительно к памяти погибших в лагере людей.

Как сообщает Fox News, скандальный снимок появился на страничке блогера-путешественника. Он стал популярным в соцсети благодаря фотографиям с резиновой уткой. Игрушка путешествует с ним по всему миру, ее фотографируют на фоне разных исторических мест.

В ноябре коллекцию пополнило еще одно фото, сделанное в Освенциме. Однако позже снимок пользователь решил удалить, а также принес извинения.

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