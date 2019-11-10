«Зенит» — «Арсенал»: первый тайм закончился вничью 0:0

Первый тайм матча 16-го тура чемпионата России «Зенит»- «Арсенал» завершился нулевой ничьей.
Команды ушли на перерыв со счетом 0:0.
Тайм получился насыщенным голевыми моментами, но с реализацией у команд возникли большие проблемы.
Матч проходит в Туле на стадионе «Арсенал». Игра началась в 14:00 по московскому времени.
Отметим, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 33 очка. «Арсенал» находится на 7 месте с 19 очками.
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