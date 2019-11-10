«Зенит» — «Арсенал»: первый тайм закончился вничью 0:0

«Зенит» &#8212; «Арсенал»: первый тайм закончился вничью 0:0
Матч "Арсенал" - "Зенит". Фото: Twitter

Первый тайм матча 16-го тура чемпионата России «Зенит»- «Арсенал» завершился нулевой ничьей.

Команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

Тайм получился насыщенным голевыми моментами, но с реализацией у команд возникли большие проблемы.

Матч проходит в Туле на стадионе «Арсенал». Игра началась в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 33 очка. «Арсенал» находится на 7 месте с 19 очками.

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