Женщина подралась с охранниками у метро «Электросила»

Женщина подралась с охранниками у метро &#171;Электросила&#187;
Фото: vk.com / Группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «Вконтакте»

Что стало причиной конфликта – пока предположить сложно.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Все случилось поздним вечером в Московском районе недалеко от станции метро «Электросила». Участниками потасовки стала «безумная» женщина (именно так ее описывают свидетели конфликта), а также охранники одного из магазинов. Что они не поделили и есть ли пострадавшие – не уточняется.

На видео, которым поделились петербуржцы, слышны громкие крики. Драка выглядит жесткой – агрессоры бьют друг друга, не жалея.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец погиб в драке с ножом на Демьяна Бедного. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 38-летний местный житель, который ударил ножом своего гостя во время ссоры. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии. Пострадавший скончался на месте.

драка электросила
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Супруга Тарасова оконфузилась, цитируя жену Гитлера
Трое мужчин среди ночи пытались украсть девушку на Петроградке
Женщина подралась с охранниками у метро «Электросила»
Семья Заворотнюк прокомментировала слова Разина о состоянии актрисы
Соколов умоляет разрешить ему читать, иначе он сойдет с ума
Кристину Асмус обещают убить из-за секс-сцен в фильме «Текст»
Ксения Бородина заявила, что на «Доме-2» делают бесплатные ...
Друг убитой студентки СПбГУ рассказал о ее отношениях с преподавателем