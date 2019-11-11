Женщина подралась с охранниками у метро «Электросила»

Что стало причиной конфликта – пока предположить сложно.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Все случилось поздним вечером в Московском районе недалеко от станции метро «Электросила». Участниками потасовки стала «безумная» женщина (именно так ее описывают свидетели конфликта), а также охранники одного из магазинов. Что они не поделили и есть ли пострадавшие – не уточняется.

На видео, которым поделились петербуржцы, слышны громкие крики. Драка выглядит жесткой – агрессоры бьют друг друга, не жалея.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец погиб в драке с ножом на Демьяна Бедного. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 38-летний местный житель, который ударил ножом своего гостя во время ссоры. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии. Пострадавший скончался на месте.