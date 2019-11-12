Жители Петербурга обсудят будущее парка «Тучков буян»

Для встреч отведено три дня. Фото: vk.com/parkfriend

Для встреч отведено три дня. Фото: vk.com/parkfriend

Горожане решат, как будет выглядеть зеленая зона в Петроградской стороне. Речь идет о парке «Тучков буян».

В ходе трех встреч, а именно 13, 15 и 19 ноября, горожане смогут высказаться относительно строительства парка. Работы запланированы на участке между проспектом Добролюбова и Биржевым мостом.

Как сообщили в группе «Друзья парка «Тучков буян» соцсети «ВКонтакте», темами обсуждения на встречах станут: ценности и функции нового парка, соответствие интересов горожан и зеленой зоны, а также промежуточный итоге, основанный на предложениях горожан.

Для участия во встречах необходимо зарегистрироваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Северной столицы определили, что будет находиться в парке «Тучков буян».