Роналдиньо рассказал о возвращении в «Барселону»

Пока что футболист не пояснил, каковы его обязанности в клубе.

Об этом стало известно сегодня, 12 ноября. Радостной новостью Роналдиньо поделился в Instagram-аккаунте. Он выложил фотографию с барселонского стадиона и написал в посте, что наконец находится дома. Также игрок отметил, что его встретили хорошо – футболист поблагодарил бога «за такую привязанность и уважение» со стороны людей.

«Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы объявим новости»,

— написал Роналдиньо.

Напоминаем, что футболист выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 годы. За этот период он успел выйти на поле 207 раз и забить 94 гола. Рональдиньо объявил о конце карьеры в 2018 году, так что, возможно, он приступит к тренерской деятельности.

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