В Петербурге задержали сотрудницу магазина и покупателя, которые обманным путем снизили стоимость товаров

В Выборгском районе задержан 54-летняя работница магазина и ее 28- летний родственник, которые обманным путем приобрели товары общей стоимостью около 6 тыс. рублей по цене, не соответствующей действительности, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина, находясь в магазине на Выборгском шоссе, сложил в тележку товары общей стоимостью около 6 тыс. рублей, а затем направился на кассовый узел, где работала его мать. Женщина в свою очередь, проводя товар через кассу, пробивала вместо дорогостоящих покупок штриховые коды более дешевых товаров, умышленно снизив стоимость покупок почти до 1000 рублей. Обман заметили другие работники магазина, которые сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей на месте происшествия, а затем передали их в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что продавщица в своем же магазине пыталась украсть деньги из кассы.