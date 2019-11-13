Смольный и «Тойота Мотор» заключили соглашение в сфере производительности труда

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: vk.com/a_beglov

Правительство Петербурга и компания ООО «Тойота Мотор» 13 ноября заключили соглашения о взаимодействии в сфере повышения производительности труда.

Подписание документов состоялось в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на полях Петербургского международного инновационного форума. Свои подписи оставили губернатор Александр Беглов и президент «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.

В рамках соглашения город и компания планируют наладить взаимодействия в сфере подготовки и переподготовки кадров. В частности, будут внедрены новые управленческие и организационные решения.

«Соглашение предусматривает сотрудничество в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», — добавили в пресс-службе Администрации Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ООО «Тойота Мотор» подписало соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. По его условиям компания совместно с городом разработает программы обучения нового поколения инженеров.

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