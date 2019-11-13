На Стачек таксист сбил мужчину с маленькой девочкой

Семья переходила дорогу, когда случилась аварии. Непонятно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Об этом стало известно сегодня вечером, 13 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Стачек – мужчина с двумя маленькими детьми переходил дорогу, когда на них наехал автомобиль «Яндекс.такси». Петербуржец и девочка пострадали, а вот мальчику повезло больше – его не зацепило. На снимках видно, что мужчина лежит на земле и пытается встать. Свидетели не уточнили, вызвали ли медиков и нужна ли помощь пострадавших.

Не уточняется, как именно все случилось. Возможно, семья нарушила ПДД, а, может, во всем виноват невнимательный водитель такси.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни винят сервис «Яндекс. такси», так как их водители довольно часто попадают в аварии. Другие же убеждены, что пешеходам стоит быть осторожнее.

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