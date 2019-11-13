Набережную канала Грибоедова перекроют на два года

Набережную канала Грибоедова перекроют на два года
Набережная канала Грибоедова. Фото: Википедия

Дело в ремонтных работах, которые начнутся уже 14 ноября.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Обо всем сообщили в пресс-службе ГАТИ. В ведомстве отметили, что набережная канала Грибоедова будет перекрыта с 14 ноября 2019 года по 15 октября 2021 года. Причиной назвали ремонтные работы, на которые понадобятся два года. Автомобилистам предлагают ездить по нечетной стороне набережной. Также владельцы машин должны быть готовы к ограничениям движения по Могилевскому мосту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проезд в Кронштадт по дамбе будет ограничен до выходных. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на инженерных сетях транспортной развязки острова Котлин и будут действовать с 12 ноября до ближайших выходных.

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