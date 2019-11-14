В Петербурге подали три иска против застройки Сада на Неве

Защитники Сада на Неве обращаются к Смольному с пикетами и исками. Фото: vk.com/mytndvor

Защитники Сада на Неве обращаются к Смольному с пикетами и исками. Фото: vk.com/mytndvor

Три иска об отмене закона, исключающего Сад на Неве из ЗНОП, направили в Санкт-Петербургский городской суд. Против застройки зеленой территории выступают активисты и депутаты.

Общественникам и парламентариям придется объединится, несмотря на прежние разногласия. Депутат Борис Вишневский и активисты Центрального района в прошлом не сошлись по поводу судьбы сквера в Кузнечном переулке и дома Малоземовой на Лиговском проспекте. В этот раз их публичная позиция совпадает — не допустить уничтожения Сада ради строительства Судебного квартала.

«Нам придется работать вместе. Когда иск они подадут, когда все объединят в одно производство, это будет одно большое судебное заседание», — рассказал gazeta.spb.ru координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

Иск от группы активистов Центрального района Ярослава Кострова, Андрея Бойцова и Марины Шпринг Санкт-Петербургский городской суд принял к производству 14 ноября. На подходе — заявление от еще одной группы общественников.

«Один иск принят к производству. Другой отклонен с небольшими помарками, они будут, насколько я понимаю, пересмотрены в ближайшее время», — отметил Костров.

Первыми о намерениях оспорить принятый закон в суде заявили депутат Борис Вишневский и депутаты муниципального совета МО Смольнинское от партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова и Дмитрий Балтруков. Однако их иск до сих пор не принят к производству. Возможные причины этого gazeta.spb.ru назвал сам Вишневский.

«Мы отправили свое заявление во вторник утром по почте. Я подозреваю, что оно может быть еще не получено судом и поэтому не принято к производству. Думаю, дело только в этом», — сказал парламентарий.

Вишневский подчеркнул, что позиция «яблочников» полностью совпадает с позицией активистов Центрального района.

«Здесь нет и не может быть никаких разногласий», — заключил он.

Напомним, 11 ноября в Петербурге вступил в силу закон, исключающий Сад на Неве из перечня зеленых насаждений общего пользование. На участке городские власти намерены возвести Судебный квартал. Противники застройки отмечают, что исключать участки из ЗНОП запрещено, если обеспеченность зелеными зонами в районе меньше нормативной. В Центральном районе норма составляет 6 кв. метрам на человека против обеспеченности в чуть более 4 кв. метров.