Водители Петербурга жалуются на перекрытие Минского переулка

Водители Петербурга жалуются на перекрытие Минского переулка
Причина перекрытия переулка неизвестна. Фото: vk.com/spb_today

Автомобилисты в социальных сетях возмущены перекрытием Минского переулка, который находится в Адмиралтейском районе города и ведет к улице Декабристов.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте» владельцы личного транспорта пишут о перекрытии Минского переулка. Проблема оказалась значимой, поскольку автомобилям приходится «сдавать задом по улице Печатников к Лермонтовскому проезду», чтобы выбраться из тупика.

Изначально автор публикации отметил, что охраняющие проезд «люди в жилетках» не предоставили ордер на перекрытие проезжей части, однако впоследствии выяснилось, что изменения одобрены ГАТИ. Тем не менее, указателя, оповещающего о том, что впереди тупик, нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием иномарки и большегруза на Большом Сампсониевском мосту, из-за аварии движение транспорта встало.

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