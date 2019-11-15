Жестоко убитую аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

Аспирантку СПбГУ и жестоко убитую в Петербурге Анастасию Ещенко похоронят в её родной станице. Речь идет о 24-летней девушке, в смерти которой обвиняется бывший доцент указанного университета Олег Соколов.

Похороны пройдут в субботу, 16 ноября. По словам председателя квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгения Тарасенко, отпевание назначено на 11 часов. На каком именно кладбище похоронят девушку пока неизвестно. Как сообщили «РИА Новости», Тарасенко отметил, что указанную информацию ему подтвердили в школе, где училась Анастасия.

По версии следствия, историк Соколов убил свою бывшую ученицу 7 ноября. Выяснилось, что он выпустил в девушку четыре пули. О жестокой расправе стало известно утром девятого ноября. Тогда Соколова выловили из Мойки, а вместе с ним и женские части тела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обвинении СМИ в «хайпе» на деле историка. Такое заявление сделал Мединский.