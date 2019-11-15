Жестоко убитую аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

Жестоко убитую аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Аспирантку СПбГУ и жестоко убитую в Петербурге Анастасию Ещенко похоронят в её родной станице. Речь идет о 24-летней девушке, в смерти которой обвиняется бывший доцент указанного университета Олег Соколов.

Похороны пройдут в субботу, 16 ноября. По словам председателя квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгения Тарасенко, отпевание назначено на 11 часов. На каком именно кладбище похоронят девушку пока неизвестно. Как сообщили «РИА Новости», Тарасенко отметил, что указанную информацию ему подтвердили в школе, где училась Анастасия.

По версии следствия, историк Соколов убил свою бывшую ученицу 7 ноября. Выяснилось, что он выпустил в девушку четыре пули. О жестокой расправе стало известно утром девятого ноября. Тогда Соколова выловили из Мойки, а вместе с ним и женские части тела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обвинении СМИ в «хайпе» на деле историка. Такое заявление сделал Мединский.

Жестокое убийство олег соколов похороны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шесть домов в Тихвине затопило из-за паводка
Ректор СПбГУ Николай Кропачев избран в состав РАН
Доставка Ozon по-прежнему работает с перебоями: как решили вопрос с курьерами
Очевидцы: из-под «Жигулей» вытекла лужа крови после ДТП на ...
В Генпрокуратуру вернули дело мошеннического «Семейного капитала»
Лидера саентологов Петербурга выпустили из-под стражи в зале суда
В России могут поменяться правила раздела имущества супругов
Жестоко убитую аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани