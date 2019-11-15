Toyota и «Жигули» не поделили перекресток в Московском районе

Toyota и &#171;Жигули&#187; не поделили перекресток в Московском районе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием иномарки и отечественного автомобиля произошла на пересечении Варшавской и Краснопутиловской улиц. Столкновение машин спровоцировало пробку.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», столкновение Toyota и ВАЗ-2105 произошло примерно в час дня в пятницу, 15 ноября. Столкновение было практически лобовое, удар пришелся на водительскую сторону «Жигулей».

По фотографиям, опубликованным в Сети, заметно, что оба автомобиля серьезно повредились. Известно, что водителя отечественного авто зажало внутри машины, но он не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с каршерингом на Адмирала Трибуца затруднило движение.

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