Toyota и «Жигули» не поделили перекресток в Московском районе

Авария с участием иномарки и отечественного автомобиля произошла на пересечении Варшавской и Краснопутиловской улиц. Столкновение машин спровоцировало пробку.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», столкновение Toyota и ВАЗ-2105 произошло примерно в час дня в пятницу, 15 ноября. Столкновение было практически лобовое, удар пришелся на водительскую сторону «Жигулей».

По фотографиям, опубликованным в Сети, заметно, что оба автомобиля серьезно повредились. Известно, что водителя отечественного авто зажало внутри машины, но он не пострадал.

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