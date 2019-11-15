ОМОН запер на Сенном рынке толпу мигрантов

ОМОН запер на Сенном рынке толпу мигрантов
Нарушителей передадут сотрдуникам полиции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники правоохранительных органов нанесли визит на Сенной рынок с целью выявления нелегальных мигрантов.

Действия сотрудников полиции связаны с необходимостью выявить факты несоблюдения миграционного законодательства. Аналогичные мероприятия проводились на Софийской и Калининской овощебазах, а также в Апраксином дворе.

Сегодня, 15 ноября, ОМОНовцы нагрянули с проверкой на Сенной рынок. Мигрантов заперли на территории, чтобы в массовом порядке проверить документы, разрешающие пребывание на территории Российской Федерации, а также лицензии на работу в России.

Выявленные нарушители отправятся в отделения полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к дому на улице Карпинского прибыли сотрудники ОМОНа из-за сообщений о заминировании здания. Однако информация оказалась ложной, в квартире обнаружили три пустых корпуса гранат времен ВОВ.

мигранты омон рейд санкт-петербург сенной рынок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве найдены мертвыми солистка рок-группы «Маневры» и ее мать
Вышел трейлер «Спанч Боба: в бегах» с Киану Ривзом
Пьяный мужчина в московском трамвае избил беременную женщину до потери сознания
«Скорая» увезла мотоциклиста после ДТП на Суворовском
Молодым художникам предложат оформить петербургское метро
Власти Петербурга поделились планами благоустройства набережной Обводного канала
В Выборге вновь может появиться пункт для пропуска яхт
ОМОН запер на Сенном рынке толпу мигрантов