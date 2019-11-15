В Петербурге на Московском проспекте под колеса авто попали две девочки

Две маленьких девочки, 6 и 9 лет, переходили дорогу по пешеходному переходу в Московском районе Санкт-Петербурга, когда их сбил автомобиль.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 15 ноября. Дети находились на улице одни, без взрослых. Переходя дорогу по регулируемому переходу, девочки попали под колеса «Фольксвагена», за рулем которого находился 58-летний мужчина, сообщают в пресс-службе УГБИДД по Петербургу и области.

В результате происшествия девочки получили травмы средней степени тяжести, состояние водителя неизвестно. Правоохранительные органы возбудили проверку по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на Суворовском проспекте с участием легковушки и мотоцикла. В результате инцидента водителя мотоцикла увезли на скорой.