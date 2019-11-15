Водитель микроавтобуса сдавал задом на встречке КАД

На Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге очевидец заснял микроавтобус, движущийся по оживленной магистрали в противоположном направлении.

Об инциденте рассказал свидетель опасного маневра в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в пятницу, 15 ноября. На опубликованном видеоролике заметно, что водитель, видимо, пропустивший съезд, решил пренебречь своей безопасностью и безопасностью окружающих и, чтобы не делать крюк, просто едет задом, включив аварийные сигналы.

Подобное поведение на дороге нередко приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям, однако трагический опыт предшественников не останавливает водителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовой аварии на КАД с участием минивена, ГАЗели и легковушки Subaru. Игра в «шашечки» стоила отечетсвенному микроавтобусу передней части кузова.