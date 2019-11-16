Дзюба: На матче с Бельгией мы будем драться как львы

Капитан и нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам и пообещал, что сборная России в матче отдаст все силы для победы в матче с Бельгией.

«Мы будем драться как львы. Я обещаю», —написал Дзюба в сториз своего Instagram.

Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится сегодня, 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00 мск.

Отметим, что после восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.

Перед началом матча на стадионе выступит группа «Кино» с симфоническим оркестром Мариинского театра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики смогут бесплатно посетить матчи Евро-2020 в Петербурге. Во время проведения финала Евро-2020 болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.