Дзюба: На матче с Бельгией мы будем драться как львы

Капитан и нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам и пообещал, что сборная России в матче отдаст все силы для победы в матче с Бельгией.
«Мы будем драться как львы. Я обещаю», —написал Дзюба в сториз своего Instagram.
Отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится сегодня, 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00 мск.
Отметим, что после восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.
Перед началом матча на стадионе выступит группа «Кино» с симфоническим оркестром Мариинского театра.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики смогут бесплатно посетить матчи Евро-2020 в Петербурге. Во время проведения финала Евро-2020 болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.