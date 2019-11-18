Мединский о фильме «Текст»: «очень с чувством»

"Понимаете, это не дело Министерства культуры — диктовать режиссерам, как снимать кино", - сказал Мединский. Фото: kremlin.ru

"Понимаете, это не дело Министерства культуры — диктовать режиссерам, как снимать кино", - сказал Мединский. Фото: kremlin.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о своем отношении к нашумевшей драме «Текст», наиболее резонансным эпизодом которого стала эротическая сцена с Кристиной Асмус.

По мнению Мединского, кинокартина сделана профессионально и «с чувством». Министра отметил популярность фильма среди широких слоев жителей страны и подчеркнул, что, судя по отклику, который «Текст» оставляет в душе зрителей, это именно то кино, «которое нам нужно».

Министр также рассказал, что оригинальный роман Дмитрия Глуховского, по которому снят фильм, не произвел на него такого глубокого впечатления. К откровенным сценам Мединский отнесся спокойно, пояснив, что главное — профессионализм, с которым они сняты, пишет RT.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Владимира Мединского, Санкт-Петербург является культурной столицей мира.