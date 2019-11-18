Суд Петербурга принял решение по делу о нарушении прав в СИЗО

Мужчина, который подал более 700 исков, получил 30 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга. Евгений Парамонов подал за последние 10 лет более 700 исков. Наконец Колпинский районный суд огласил решение по крупному гражданскому делу о нарушении прав в СИЗО – Евгений просил возместить ему моральный вред. В общей сложности мужчина планировал заполучить 150 миллионов рублей.

Он отметил, что находился в СИЗО на протяжении нескольких лет. Евгений отметил, что заключенным не давали гулять больше часа, там не было скамеек, а с прохудившегося навеса капал дождь. Мужчине также не нравилось, что иногда он не успевал поесть. Страдания Евгения оценили в 30 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга вынес приговор по делу об избиении сотрудников скорой помощи. Суд приговорил жителя Петербурга к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10 процентов в доход государства.